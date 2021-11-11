Алькарас обыграл Черундоло и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals
19:15
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)) в матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals.
Алькарас победил во всех трех матчах, выиграл группу и пробился в полуфинал. Черундоло проиграл все матчи и занял последнее место.
Next Gen ATP Finals — турнир, где выступают лучшие по рейтингу теннисисты не старше 21 года.
Милан (Италия)
Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 300 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, 5) — 4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)
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