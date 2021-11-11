Алькарас обыграл Черундоло и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)) в матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals.

Алькарас победил во всех трех матчах, выиграл группу и пробился в полуфинал. Черундоло проиграл все матчи и занял последнее место.

Next Gen ATP Finals — турнир, где выступают лучшие по рейтингу теннисисты не старше 21 года.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 300 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, 5) — 4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)