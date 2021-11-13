Алькарас обыграл Баэса и вышел в финал Next Gen ATP Finals
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Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал турнира Next Gen ATP Finals. Соревнования проходят в Милане.
В полуфинале испанец победил аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса (4:2, 4:1, 4:2). Матч продолжался один час и четыре минуты.
В финале соперником Алькараса станет американец Себастьян Корда.
Милан (Италия)
Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 300 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — 4:2, 4:1, 4:2
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