Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Ферреро

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о завершении сотрудничества с тренером Хуан Карлосом Ферреро.

«Мне очень трудно писать это. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуаном решили закончить наше сотрудничество. Спасибо, что воплотил мои детские мечты в реальность. Мы начали этот путь, когда я был ребенком, и все время он был рядом со мной — на корте и за его пределами. Нам удалось добраться до вершины, и я чувствую, что нашим дорогам суждено разойтись именно таким образом, когда я нахожусь на месте, ради которого мы начинали этот путь. Он вырастил меня как спортсмена, но прежде всего как личность. Я очень ценю нашу совместную работу. Теперь наступили времена перемен для нас обоих, новых приключений и новых проектов. Но я уверен, что мы отдадим все возможное ради новых достижений, как всегда делали это вместе. Желаю тебе всего наилучшего от всего сердца во всем. Я остаюсь спокоен, зная, что мы дали друг другу все, что можно. Спасибо за все, Хуан!» — сообщил Алькарас на своей странице в социальных сетях.

22-летний Алькарас является победителем 24 турниров ATP в одиночном разряде. В сезоне-2025 испанец завоевал восемь титулов, в том числе выиграв US Open и «Ролан Гаррос».