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18 августа 2025, 23:23

Алькарас обратился к Синнеру: «Я не хочу выигрывать трофеи таким образом. Мне очень жаль. Уверен, ты вернешься сильнее»

Руслан Минаев
Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Цинциннати.

Первая ракетка мира снялся с матча при счете 0:5. В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

«Я не хочу выигрывать трофеи таким образом. Мне просто нужно извиниться. Янник, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я много раз говорил, что ты настоящий чемпион. Уверен, ты вернешься только сильнее. Так поступают настоящие чемпионы. Мне очень жаль, возвращайся сильнее», — сказал Алькарас во время интервью на корте.

Алькарас впервые стал победителем «мастерса» в Цинциннати. Испанец выиграл 22-й титул ATP в карьере.

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Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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