Алькарас обратился к Де Минауру после победы на турнире в Роттердаме

Третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас прокомментировал игру в финале против Алекса Де Минаура на турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Привет всем. Хочу начать с Алекса. Поздравляю с фантастическим турниром. Этот успех — ваша отличная работа с командой. Поздравляю. Я всегда желаю тебе всего самого наилучшего. Рад видеть на вершине», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Испанец обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Алькарас стал первым испанцем, выигравшим «пятисотник» в Роттердаме.