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Алькарас — о поражении от Монфиса в Цинциннати: «Это был худший матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал поражение от француза Гаэля Монфиса (6:4, 6:7 (5:7), 4:6) во втором круге «мастерса» в Цинциннати худшим матчем в карьере.

«Трудно найти что-то хорошее в этом матче. Поэтому я хочу забыть об этом и постараться двигаться дальше к Нью-Йорку. Я поеду в Нью-Йорк и постараюсь хорошо потренироваться, чтобы привыкнуть к этим кортам. А этот матч я забуду, потому что, по-моему, ничего хорошего из этого матча извлечь невозможно.

Мне показалось, что это был худший матч в моей карьере. Я не мог играть. В предыдущие дни я чувствовал себя прекрасно, точно бил по мячу, хорошо двигался. Я не знаю, что случилось. Не знаю, как я себя так чувствовал, но я не мог себя контролировать. Так что этот матч невозможно было выиграть», – приводит слова Алькараса сайт ATP.

В третьем круге «мастерса» в Цинциннати 37-летний Монфис проиграл датчанину Хольгеру Руне (6:3, 3:6, 4:6).

Теннис
Гаэль Монфис
Карлос Алькарас
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