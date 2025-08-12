Теннис
12 августа, 23:53

Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев

Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Вторая ракетка мира в третьем круге победил серба Хамада Меджедовича со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.

Алькарас в четвертом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:4

Лука Нарди (Италия, LL) — Якуб Меншик (Чехия, 16) — 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Карлос Алькарас
