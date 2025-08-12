Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати.
Вторая ракетка мира в третьем круге победил серба Хамада Меджедовича со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.
Алькарас в четвертом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:4
Лука Нарди (Италия, LL) — Якуб Меншик (Чехия, 16) — 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока
