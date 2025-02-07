Алькарас вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Испанец Карлос Алькарас победил соотечественника Педро Мартинеса Портеро в четвертьфинале турнира в Роттердаме — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 12 минут. Третья ракетка мира реализовал за игру 5 из 10 брейк-пойнтов.

Алькарас вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Педро Мартинес Портеро (Испания) — 6:2, 6:1