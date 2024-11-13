Алькарас о победе над Рублевым: «Мог бы сыграть лучше, но испытываю проблемы со здоровьем»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 7:6 (10:8) на Итоговом турнире.

«Я мог бы играть лучше, но последнюю неделю я страдаю от проблем со здоровьем. Сегодня почувствовал, что мне становится лучше. Мне было достаточно нормально, чтобы я смог играть.

Удивлен ли я своей игрой? Да, очень. Я был удивлен тем, как играл на задней линии и подавал. Я был очень спокоен — старался сконцентрироваться на игре и забыть, что плохо себя чувствую, все такое. Как только выходишь на корт, забываешь обо всех проблемах, которые есть вне корта», — цитирует Алькараса пресс-служба турнира.

В следующем матче россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас встретится с немцем Александром Зверевым.