Алькарас — о допинговой ситуации Синнера: «Я верю в чистый спорт»

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на историю с допинговым делом первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Для него это, безусловно, трудный момент. Это сложно. Но что я могу сказать? Мне трудно высказаться на английском, но я пытаюсь. Я верю в чистый спорт, но убежден, что есть много вещей, о которых мы не знаем, — внутри команды и в целом. Но если они позволяют Яннику продолжать играть, это не просто так. Они сказали, что он невиновен. Так что это все, что я знаю и могу сказать», — приводит Tennis Infinity слова Алькараса.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако впоследствии спортсмен был оправдан. Несмотря на оправдание, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.