Алькарас обыграл Джумхура и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:1, 2:6, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 22-летнего испанца 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хамад Меджедович (Сербия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 2:6, 6:3
Новости