Алькарас обыграл Джумхура и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас во втором круге турнира в Цинциннати обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:1, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 22-летнего испанца 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. В третьем круге Алькарас встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хамад Меджедович (Сербия). Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 9 193 540 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 2:6, 6:3