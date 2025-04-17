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Сегодня, 18:23

Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 500 в Барселоне.

Во втором круге вторая ракетка мира победил серба Ласло Джере со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

Алькарас реализовал за игру 4 из 6 брейк-пойнтов. У Джере — 1 из 3.

Испанец за выход в полуфинал сыграет с победителем матча Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 6:2, 6:4

Карлос Алькарас
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