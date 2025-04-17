Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Испанец Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 500 в Барселоне.
Во втором круге вторая ракетка мира победил серба Ласло Джере со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.
Алькарас реализовал за игру 4 из 6 брейк-пойнтов. У Джере — 1 из 3.
Испанец за выход в полуфинал сыграет с победителем матча Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 6:2, 6:4
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