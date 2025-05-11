Теннис
11 мая, 23:41

Алькарас сыграет с Хачановым в четвертом круге «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

Третья ракетка мира в третьем круге победил серба Ласло Джере — 7:6 (7:2), 6:2. Матч длился 1 час 43 минуты.

Соперником Алькараса в четвертом круге станет россиянин Карен Хачанов. Испанец ведет в очных матчах со счетом 4:0.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:2), 6:2

Карлос Алькарас
  • емен

    Ну все Алькарас держись, ты попал, Карен тебя ушатает за час с лишним !:blush:

    12.05.2025

    • Хачанов вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме

    Хачанов — о победе над Пассаро: «Рад, что выстоял и показал такой результат»

    Takayama

