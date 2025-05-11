Алькарас сыграет с Хачановым в четвертом круге «мастерса» в Риме
Испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
Третья ракетка мира в третьем круге победил серба Ласло Джере — 7:6 (7:2), 6:2. Матч длился 1 час 43 минуты.
Соперником Алькараса в четвертом круге станет россиянин Карен Хачанов. Испанец ведет в очных матчах со счетом 4:0.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:2), 6:2
Новости