Алькарас победил Дрейпера и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме
Испанец Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.
В четвертьфинале третья ракетка мира победил британца Джека Дрейпера, занимающего пятое место в рейтинге ATP. Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.
Счет личных встреч между теннисистами стал 4-2 в пользу испанца.
Алькарас в полуфинале встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4
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