Алькарас победил Дрейпера и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Испанец Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертьфинале третья ракетка мира победил британца Джека Дрейпера, занимающего пятое место в рейтинге ATP. Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Счет личных встреч между теннисистами стал 4-2 в пользу испанца.

Алькарас в полуфинале встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4