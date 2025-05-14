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14 мая 2025, 17:54

Алькарас победил Дрейпера и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Риме.

В четвертьфинале третья ракетка мира победил британца Джека Дрейпера, занимающего пятое место в рейтинге ATP. Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Счет личных встреч между теннисистами стал 4-2 в пользу испанца.

Алькарас в полуфинале встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4

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Теннис
Карлос Алькарас
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