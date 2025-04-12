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12 апреля, 16:27

Алькарас победил Давидовича Фокина и вышел в финал «мастерса» в Монте-Карло

Камила Абдурахманова
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Испанец Карлос Алькарас стал финалистом турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В полуфинале третья ракетка мира обыграл 42-ю ракетку испанца Алехандро Давидович-Фокина со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 2 часа 10 минут.

Алькарас не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал 3 из 19 заработанных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил три эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Соперником Алькараса в финале будет итальянец Лоренцо Музетти или австралиец Алекс де Минаур.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
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