Алькарас победил Давидовича Фокина и вышел в финал «мастерса» в Монте-Карло

Испанец Карлос Алькарас стал финалистом турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В полуфинале третья ракетка мира обыграл 42-ю ракетку испанца Алехандро Давидович-Фокина со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 2 часа 10 минут.

Алькарас не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал 3 из 19 заработанных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил три эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Соперником Алькараса в финале будет итальянец Лоренцо Музетти или австралиец Алекс де Минаур.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4