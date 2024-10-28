Черундоло сыграет с Рублевым во втором круге «мастерса» в Париже

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло побелил француза Кантена Алиса на старте турнира в Париже.

Встреча длилась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу аргентинца.

Во втором круге «мастерса» Черундоло сыграет против россиянина Андрея Рублева, который получил 6-й номер посева на турнире.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Кантен Алис (Франция, Q) — 7:6 (7:5), 6:3