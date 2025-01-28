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Сегодня, 16:15

Качмазов проиграл Юбэнксу на старте турнира в Монпелье, американец во втором круге встретится с Рублевым

Руслан Минаев
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Россиянин Алибек Качмазов проиграл американцу Крису Юбэнксу в первом круге турнира в Монпелье — 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час 22 минуты. Качмазов за игру сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.

Юбэнкс во втором круге встретится с Андреем Рублевым.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер Юбэнкс (США) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 7:5, 6:4

Алибек Качмазов
Андрей Рублев
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