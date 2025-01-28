Качмазов проиграл Юбэнксу на старте турнира в Монпелье, американец во втором круге встретится с Рублевым
Россиянин Алибек Качмазов проиграл американцу Крису Юбэнксу в первом круге турнира в Монпелье — 5:7, 4:6.
Матч длился 1 час 22 минуты. Качмазов за игру сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.
Юбэнкс во втором круге встретится с Андреем Рублевым.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Occitanie
Призовой фонд 596 035 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристофер Юбэнкс (США) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 7:5, 6:4
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