Теннисистка Ибрагимова: «Надеюсь, Джокович не закончит. Но всему свое время»

Победительница Универсиады-2025 Алевтина Ибрагимова, занимающая 311-е место в рейтинге WTA, рассказала «СЭ» о разнице условий юниоров и профессиональных игроков на турнирах «Большого шлема».

— Вы участвовали в нескольких юниорских турнирах «Большого шлема». Чем они отличаются от турниров ITF Juniors?

— Своей атмосферой. В детстве ты постоянно следишь за матчами взрослых профессиональных игроков. Поэтому, когда ты оказываешься с ними в одном зале на турнирах «Большого шлема», это тебя мотивирует, вдохновляет работать больше и усерднее, чтобы добиться того, чего добились они. При этом у тебя есть возможность увидеть, что они делают на тренировках, увидеть их матч вживую. Это тот опыт, который не забывается и может пригодиться в будущем.

— Не подходили к ним сфоткаться?

— Очень редко. Помню, в 2022 году на «Ролан Гаррос» мы были на тренировочных кортах, где мимо меня проходил Новак Джокович. Он мне еще сказал: «Привет!», а я ничего не смогла ответить. Я просто потеряла дар речи.

— Видел, что в одном из интервью вы Джоковича называли кумиром.

— Да. Как я уже сказала, я росла на матчах Марии Шараповой, которая тогда играла, и Новака Джоковича.

— Который и тогда играл, и сейчас играет.

— Надеюсь, что не закончит. Но всему свое время.

— Насколько большая разница на «Шлемах» между юниорами и профессионалами?