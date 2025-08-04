Теннис
4 августа, 09:20

Теннисистка Ибрагимова: «Надеюсь, Джокович не закончит. Но всему свое время»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Новак Джокович.
Фото AFP

Победительница Универсиады-2025 Алевтина Ибрагимова, занимающая 311-е место в рейтинге WTA, рассказала «СЭ» о разнице условий юниоров и профессиональных игроков на турнирах «Большого шлема».

— Вы участвовали в нескольких юниорских турнирах «Большого шлема». Чем они отличаются от турниров ITF Juniors?

— Своей атмосферой. В детстве ты постоянно следишь за матчами взрослых профессиональных игроков. Поэтому, когда ты оказываешься с ними в одном зале на турнирах «Большого шлема», это тебя мотивирует, вдохновляет работать больше и усерднее, чтобы добиться того, чего добились они. При этом у тебя есть возможность увидеть, что они делают на тренировках, увидеть их матч вживую. Это тот опыт, который не забывается и может пригодиться в будущем.

— Не подходили к ним сфоткаться?

— Очень редко. Помню, в 2022 году на «Ролан Гаррос» мы были на тренировочных кортах, где мимо меня проходил Новак Джокович. Он мне еще сказал: «Привет!», а я ничего не смогла ответить. Я просто потеряла дар речи.

Новак Джокович и&nbsp;Алевтина Ибрагимова.«Джокович сказал мне «Привет!», и я просто потеряла дар речи». Интервью российской теннисистки — призера Универсиады-2025

— Видел, что в одном из интервью вы Джоковича называли кумиром.

— Да. Как я уже сказала, я росла на матчах Марии Шараповой, которая тогда играла, и Новака Джоковича.

— Который и тогда играл, и сейчас играет.

— Надеюсь, что не закончит. Но всему свое время.

— Насколько большая разница на «Шлемах» между юниорами и профессионалами?

— Первое, что вспоминается, — транспорт. Насколько знаю, у профессиональных игроков транспорт по требованию. Их возят на отдельных машинах. А юниоров — на автобусах по расписанию. Во всем остальном у нас примерно одинаковые условия, нас ни в чем не ущемляют. Спортивный зал, раздевалки, тренировочные корты — все предоставляют, — сказала Ибрагимова.

Теннис
Алевтина Ибрагимова
Новак Джокович
