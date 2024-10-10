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10 октября, 21:50

Селиваненко — о решении Надаля завершить карьеру: «Рафа создал одну из самых успешных теннисных академий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о решении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Помимо триумфов на корте Рафа создал одну из самых современных и успешных теннисных академий, так что, завершая этап выступлений на корте он переходит на следующую стадию являясь одним из самых уважаемых и авторитетных людей в спортивном мире», — приводит слова Селиваненко LiveResult.ru.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Источник: LiveResult.ru
Теннис
Алексей Селиваненко
Рафаэль Надаль
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