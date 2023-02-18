Селиваненко прокомментировал выход Медведева в финал турнира в Роттердаме

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о победе Даниила Медведева над Григором Димитровым в полуфинале турнира в Роттердаме.

«Даниил продолжил серию уверенных побед. Также, как и во вчерашнем матче, Даниилу удалось сделать ранние брейки в обоих сетах и дальше спокойно держать преимущество, продемонстрировав весь свой технический и тактический арсенал.

С каким соперником финал будет интереснее? Смотря для какой аудитории. Для зрителей в Роттердаме матч скорее с местным игроком, для международной, наверное, с Янником. Но в принципе для теннисного болельщика любой из возможных вариантов обещает отличный финал для отмечающего свой 50-летний юбилей турнира», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

За титул турнира в Роттердаме 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).