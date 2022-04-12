Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в первом круге турнира в Монте-Карло Хольгеру Руне со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.

«Руне — один из тех, кто на слуху, его рассматривают как потенциального лидера следующего поколения. Его результаты последних турниров подтверждают это. По идее Аслан, конечно, мог и должен был расчитывать на победу, но не смог. Это говорит о том, что следующее поколение поджимает. Объективно говоря, прошлый год Аслан играл настолько хорошо, что ему непросто это подтверждать. У него начало прошлого года и в целом предыдущий год были сверхудачными. Понятно, что удерживать позиции сложнее, чем их завоевать, и ему нужно очень постараться, чтобы не уйти вниз по рейтингу», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Во втором круге 18-летний датчанин Руне сыграет против норвежца Каспера Рууда.