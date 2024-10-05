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Сегодня, 11:09

Попырин вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Австралиец Алексей Попырин победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 3 минуты. Попырин сделал 13 эйсов и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов.

24-я ракетка мира в третьем круге «мастерса» встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария, 9).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия, 20) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:2

Теннис
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