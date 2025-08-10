Рублев сыграет с Попыриным в третьем круге турнира в Цинциннати
Австралийский теннисист Алексей Попырин победил испанца Мартина Ландалусе во втором круге турнира в Цинциннати — 7:6 (7:3), 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 18 минут.
В третьем круге Попырин встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалусе (Испания, Q) — 7:6 (7:3), 6:3
