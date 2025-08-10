Теннис
10 августа, 23:59

Рублев сыграет с Попыриным в третьем круге турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент

Австралийский теннисист Алексей Попырин победил испанца Мартина Ландалусе во втором круге турнира в Цинциннати — 7:6 (7:3), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В третьем круге Попырин встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия, 21) — Мартин Ландалусе (Испания, Q) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Андрей Рублев
