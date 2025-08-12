Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

12 августа, 22:33

Рублев обыграл Попырина в третьем круге турнира в Цинциннати

Сергей Ярошенко
Андрей Рублев.
Фото Imagn Images

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алексея Попырина в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Матч длился 3 часа 28 минут.

Рублев 18 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Попырина 20 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге 27-летний россиянин встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 9) — Алексей Попырин (Австралия, 21) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о сезоне-2025: «Особенный год со взлетами и падениями, теперь время для отдыха»
Источник: Джокович получил золотую визу Греции
Даниил Медведев впервые за пять лет сыграет в России. Примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге
Джокович побил рекорд Федерера по числу сезонов в топ-4 рейтинга ATP
Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Ты, как обычно, прав. Таких, как ты, действительно много и совсем тебя твои недостаточные умственные способности не беспокоят. А с пустою головою легче прыгать по земле. Но ты все-таки попробуй полечиться, может пооможет!

    13.08.2025

  • hant64

    Ты, фифка, дурак, и не лечишься. Печально всё как у тебя, и запущено. Но ты не отчаивайся, дураков на свете много, и живут же как то, и ты проживёшь.:grin:

    13.08.2025

  • 678ugu

    Ну ты ночью и надрыстел, приятель! Понос, особенно словесный, вещь простая и прилипчивая! Следи не только за головой, но и за питанием. У тебя в деревне есть же фермерские продукты? Или козу заведи, пусть живет на балконе даже. Береги себя!

    13.08.2025

  • Николай Шибаев

    Рублев продолжал сражаться даже после часового перерыва из-за дождя,но дожал Алексея,уж больно настрой был боевой сегодня у Андрея.

    13.08.2025

  • AlexBabel

    Рублик это вам не Бублик! Андрюха, дави Матрасню...:wink:

    13.08.2025

  • Алехандрохорс

    В лайв рейтинге Андрей 15-ый, Медведев 13-ый. После Цинцинати у Андрея "сгорит" прошлогодний финал в Монреале и четвертьфинал Цинцинати. Тяжело будет ему вернуться в ТОП-10. Только если выиграет финал.

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    Для Даньки, с его темпераментом, и взрывным характером, да самолюбием - это просто "смертельно" такое падение. Другой, (вроде Синнера) даже не заметит такой "лёгкой неприятности", ухмыльнётся, и пойдёт дальше штамповать своё.

    12.08.2025

  • hant64

    Она для всех работает.:stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мушкетер!

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    По-моему для него работает поговорка: "чем выше поднимешься, тем больнее падать".

    12.08.2025

  • hant64

    Ничего он не перезапустит. Перед началом сезона он сам говорил об этом, и что в итоге? Худший Медведев с 2019 года, даже прошлый сезон не был настолько кошмарен, хотя уже тогда казалось, что хуже некуда. Оказалось, есть куда.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не хочется с тобой соглашаться, но с результатами не поспоришь. Октопус превратился в головоногого моллюска.

    12.08.2025

  • rusfеd 2.0

    хах, как это точно: Rublev in extreme humidity starts looking like a cat in crisis that has just pulled itself out of a bathtub and I can’t help but cheer for him for that alone. (с)

    12.08.2025

  • hant64

    Да не, с чего бы? Никто не знает, в чём его проблемы. Подозреваю, что даже он сам, почему он так плохо стал играть. С виду, всё делает так же, как и прежде, но при этом не может играть даже с фактически ноунеймами.

    12.08.2025

  • rusfеd 2.0

    какая плотная равная игра была. и всё уже шло к решающему тайбрейку, и уже счет в 12 гейме был 30:0 на подаче Попырина - и вдруг из ниоткуда этот невероятный брейк

    12.08.2025

  • Алехандрохорс

    Сперва прочёл Андрей выжил.) Что тоже было бы правдой.)

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    Очухается после Нового года, э?

    12.08.2025

  • емен

    в этом сезоне точно , Медведеву лучше снятся сославшись на травму, хорошенько отдохнуть месяца 2-3 и начать готовится к следующему сезону, глядишь и перезапустит карьеру.

    12.08.2025

  • belaruss

    Супер!!!Андрюха выдюжил,не знаю как у кого,но вчерашний матч Соболенко и сегодня Рублева точно не пошли на пользу моей нервной системе

    12.08.2025

  • AndreyV

    Хороший матч. Есть шансы вернуться на свой уровень. Жаль только, что свой уровень - это четвертьфиналы и вторая половина десятки. Но и это уже не мало - Медведев не даст соврать

    12.08.2025

  • hant64

    Там тоже ничего не поможет. Но гвоздь он ещё не хочет рассматривать, но это уже другое.:grin:

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    А как же USopen?:grin:

    12.08.2025

  • hant64

    Медведеву ничего уже не поможет, кроме одного - гвоздь в стене для ракетки.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Медведеву они не помогли.

    12.08.2025

  • Алехандрохорс

    Ну, Огненный наш, детя Солнца отжег! Сравнял таки балланс матчей с Попыриным. Блестяще играл на приёме в третьем сете в восьмом гейме, но подача спасла Лёшу, а в двенадцатом на Андрея снизошло вдохновение после 0:30. Три прекрасных розыгрыша и на матчболе Попырин дрогнул! А какой приём на вылет! Кстати, парни очень тепло поговорили после столь изматывающего и долгого матча. По эйсам Леша переиграл Андрея 20:18, а по остальнам показателям Андрей был просто лучше)

    12.08.2025

  • hant64

    Криосауны помогут, ничего нет необычного. Если, конечно, Андрей ими пользуется.

    12.08.2025

  • Кот-матрос

    4-х часовой марафон закончился феерично для Андрея! Всю игру фифти-фифти, и вдруг Андрюха выдал два-три суперприёма в самой концовке, и... фсё!

    12.08.2025

  • hant64

    С победой, Андрей. Тяжелейший матч, я умудрился его целиком посмотреть, даже с часовым перерывом на дождь, что редко мне удаётся. Негатив писать не хочется, но Рублёву пожелаю играть получше в дальнейшем, чем в этом матче, молодец, что не сломался и смог додавить Лёху.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В такой жарище это будет непросто.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Матч, в котором каждый хотел победить. Красивая рубка! Андрею - респект, Попырину - браво.

    12.08.2025

  • емен

    Рублев молодец ! Тяжелый был для него матч, но он справился. Выиграл последний гейм на подаче соперника, сет и матч ! Теперь нужно восстановить силы .

    12.08.2025

    • Карен Хачанов — Джексон Бруксби: трансляция матча турнира ATP онлайн

    Алькарас вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости