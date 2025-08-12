Рублев обыграл Попырина в третьем круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австралийца Алексея Попырина в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.

Матч длился 3 часа 28 минут.

Рублев 18 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Попырина 20 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге 27-летний россиянин встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 9) — Алексей Попырин (Австралия, 21) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5