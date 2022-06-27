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27 июня, 23:02

Фокина о победе над Хуркачем: «Я не представляю, как смог выиграть матч»

Фокина рассказал, что победа над Хуркачем далась ему сложно
Алексей Еремин
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Алехандро Давидович Фокина прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в первом круге Уимблдона (7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8).

«Я не представляю, как смог выиграть этот матч. В пятом сете у Хуркача было преимущество 5:4, и шла его подача. Но я так рад сегодняшней победе, мне было трудно. Победить Хуркача на траве — прошлогоднего полуфиналиста Уимблдона — это дает уверенность в себе. Я счастлив», — цитирует ATP Tour Фокина.

Во втором круге турнира Уимблдон 23-летний Фокина сыграет против 28-летнего чеха Иржы Веселы.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/hurkacz-davidovich-fokina-wimbledon-2022-r1
Теннис
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Хуберт Хуркач
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