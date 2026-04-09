Зверев стал четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В третьем круге третья ракетка мира победил бельгийца Зизу Бергса, занимающего 47-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 49 минут.

Зверев сделал за игру 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бергса — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперником Зверева за выход в полуфинал «мастерса» станет бразилец Жоау Фонсека.