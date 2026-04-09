Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

9 апреля, 14:04

Зверев стал четвертьфиналистом турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

В третьем круге третья ракетка мира победил бельгийца Зизу Бергса, занимающего 47-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 49 минут.

Зверев сделал за игру 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бергса — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперником Зверева за выход в полуфинал «мастерса» станет бразилец Жоау Фонсека.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
Что ждать от Овечкина в 41 год? Ларионов и Челиос в его возрасте брали Кубок Стэнли
Юрий Семин: "В финале ЧМ–2026 главным противостоянием будет Родри против Месси"
Что произошло за ночь 17 июля. Главное
Хоккеист Дмитрий Яшкин женился во второй раз
Психотерапевт назвала главную опасность стремления к идеалу
Силы ПВО ликвидировали два украинских БПЛА над Тульской областью
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Бублик — о доминировании Синнера и Алькараса на ТБШ: «Есть ощущение, что остальные игроки уже смирились»
Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с выходом в финал чемпионата мира-2026
Алькарас планирует вернуться на корт в августе после травмы запястья
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Тарпищев — о Медведеве: «Даня не слишком простой человек, далеко не каждый сможет с ним работать»
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фонсека победил Берреттини и вышел в четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло

Фонсека — о выходе в 1/4 финала в Монте-Карло: «Долго шел к этому результату»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости