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Сегодня, 17:09

Зверев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев победил нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира в Гамбурге — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут. 4-я ракетка мира Зверев реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

Зверев во втором круге встретится с французом Юго Гастоном.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2

Лучано Дардери (Италия, 7) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 2:6, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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