Зверев об увольнении Нагельсманна: «На месте руководства «Баварии» я был бы более терпеливым»

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна и назначении на пост главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

«На месте руководства я был бы более терпеливым. Хотя Тухель и один из лучших тренеров в мире, я не понимаю, как можно было сразу уволить Нагельсмана, когда тот еще вел борьбу в трех турнирах», — приводит слова Зверева Bild.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

«Бавария» по сумме двух встреч 1/4 финал Лиги чемпионов проиграла «Манчестер Сити» (1:4) и завершила свое выступление на турнире.