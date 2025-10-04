Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае

Третья ракетка мира Александра Зверев обыграл француза Валентена Ройе во втором круге турнира в Шанхае — 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 39 минут.

Зверев 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Ройе 3 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 28-летний немец сыграет с французом Артуром Риндернехом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Валентин Ройе (Франция, Q) — 6:4, 6:4