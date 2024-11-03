Александр Зверев — Уго Умбер: смотреть онлайн-трансляцию финала «мастерса» в Париже
Александр Зверев сыграет с Уго Умбером в финале «мастерса» в Париже 3 ноября
Немецкий теннисист Александр Зверев и француз Уго Умбер сыграют в финале «мастерса» в Париже в воскресенье, 3 ноября. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Умбер с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
27-летний немец — 3-я ракетка мира. 26-летний французский теннисист занимает 18-е место в рейтинге ATP.
В истории очных противоречий счет 1-1. Последний раз соперники встречались в 2023 году во втором круге «тысячника» в Париже. Тогда сильнее был Зверев — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
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