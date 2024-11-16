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Александр Зверев — Тэйлор Фритц: онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Зверев и Фритц проведут матч полуфинала Итогового турнира ATP
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Александр Зверев из Германии и Тэйлор Фритц из США проведут матч полуфинала Итогового турнира ATP в субботу, 16 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Фритц с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Вторая ракетка мира Зверев выиграл все три матча группы в двух сетах — против Андрея Рублева, Каспера Рууда и Карлоса Алькараса.

Пятый номер мирового рейтинга Фритц в своей группе в двух сетах победил Даниила Медведева и уступил Яннику Синнеру, а потом в трех партиях обыграл Алекса де Минаура.

Во втором полуфинале ATP Finals 2024 сыграют Синнер и Рууд. Этот матч начнется не ранее 22.30 мск 16 ноября. Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 17 ноября.

Александр Зверев (теннис)
Тэйлор Фритц
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