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Александр Зверев: «Теперь меня сочтут высокомерным»

07:30
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свои слова, сказанные в отношении Даниила Медведева. Перед победой над россиянином на Итоговом турнире ATP Зверев заявил, что не проиграет в двух сетах.

— Не надо представлять все это в таком свете, — цитирует Зверева gotennis со ссылкой на ASAP Sports. — Это была шутка. Теперь меня сочтут высокомерным или что-то такое. Медведев может обыграть в двух сетах кого угодно. За последние несколько месяцев он это доказал. Он с легкостью одолел меня в Шанхае.

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