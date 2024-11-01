Зверев и Циципас встретятся в матче «мастерса» в Париже

Александр Зверев из Германии и грек Стефанос Циципас встретятся в матче 1/4 финала «мастерса» в Париже в пятницу, 1 ноября. Игра начнется около 16.00 по московскому времени.

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Зверев является третьей ракеткой мира. В предыдущих раундах парижского «мастерса» он победил Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:2), 6:3 и Артура Филса — 6:4, 3:6, 6:3.

Циципас находится на 11-м месте в мировом рейтинге ATP. В предыдущих матчах он победил Роберто Карбальеса Баэну — 4:6, 6:3, 6:3, Алехандро Табило — 6:3, 6:4 и Франсиско Чернундоло — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.