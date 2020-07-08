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Александр Зверев стал тренироваться у Давида Феррера

8 июля 2020, 18:32
Александр Зверев и Давид Феррер. Фото ATP
Александр Зверев и Давид Феррер. Фото ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев начал временное сотрудничество с Давидом Феррером. Испанец завершил карьеру в 2019 году. Ранее Зверев занимался с Иваном Лендлом и Хуаном Карлосом Ферреро.

Примечательно, что последним матчем Феррера стало поражение от Зверева во втором круге Madrid Open.

— Хорошие новости. Я начал временное сотрудничество с Давидом Феррером. С нетерпением жду начала работы и возвращения Тура, — написал Зверев в сториз Instagram.

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