Александр Зверев стал тренироваться у Давида Феррера

Немецкий теннисист Александр Зверев начал временное сотрудничество с Давидом Феррером. Испанец завершил карьеру в 2019 году. Ранее Зверев занимался с Иваном Лендлом и Хуаном Карлосом Ферреро.

Примечательно, что последним матчем Феррера стало поражение от Зверева во втором круге Madrid Open.

— Хорошие новости. Я начал временное сотрудничество с Давидом Феррером. С нетерпением жду начала работы и возвращения Тура, — написал Зверев в сториз Instagram.