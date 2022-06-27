Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:44

Александр Зверев сократил отставание от Медведева в рейтинге ATP, Карацев поднялся на одну строчку

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

27 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила на сайте обновленный рейтинг теннисистов.

Лидером среди мужчин продолжает оставаться россиянин Даниил Медведев (7955 очков). На минувшей неделе 26-летний теннисист в четвертьфинале турнира на Мальорке уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту со счетом 3:6, 2:6.

На втором месте находится немец Александр Зверев, который сократил свой отрыв от лидера. На прошлой неделе разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 1130 очков, теперь — 925 очков.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, благодаря победе в турнире на Мальорке, обогнал Каспера Рууда и вышел на пятое место.

Другой российский представитель Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (3870). Карен Хачанов находится на 22-й строчку в обновленном рейтинге ATP. Его соотечественник Аслан Карацев поднялся с 43-го места на 42-е.

Обновленный рейтинг АТР (27 июня):

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3870

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1755...

42 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1068.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Колорадо» - чемпион, Ничушкин – гений! «Эвеланш» завоевали Кубок Стэнли, русские из «Тампы-Бэй» в пролете
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Победная суперсерия Иги Швентек: сильнейшая теннисистка мира проиграет на Уимблдоне?
Серена вернулась за 24-м титулом на ТБШ. Прервет ли она победную серию Швентек?
Баутиста-Агут прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке
Медведев завершил травяной сезон поражением на Мальорке
Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке
Даниил Медведев — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Мальорка 22 июня 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас назвал свои ошибки на Уимблдоне в прошлом сезоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости