Александр Зверев сократил отставание от Медведева в рейтинге ATP, Карацев поднялся на одну строчку

27 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила на сайте обновленный рейтинг теннисистов.

Лидером среди мужчин продолжает оставаться россиянин Даниил Медведев (7955 очков). На минувшей неделе 26-летний теннисист в четвертьфинале турнира на Мальорке уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту со счетом 3:6, 2:6.

На втором месте находится немец Александр Зверев, который сократил свой отрыв от лидера. На прошлой неделе разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 1130 очков, теперь — 925 очков.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, благодаря победе в турнире на Мальорке, обогнал Каспера Рууда и вышел на пятое место.

Другой российский представитель Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (3870). Карен Хачанов находится на 22-й строчку в обновленном рейтинге ATP. Его соотечественник Аслан Карацев поднялся с 43-го места на 42-е.

Обновленный рейтинг АТР (27 июня):

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050

7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3870

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1755...

42 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1068.