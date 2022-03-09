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Сегодня, 11:49

Александр Зверев рассказал о дружбе с теннисистом Джоковичем

Виктория Кравченко

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о дружбе с испанцем Новаком Джоковичем.

«Мы с Новаком игроки из топ-3. Мы знаем, что можем выйти на корт и биться 4-5 часов, как в Нью-Йорке и Австралии. Но после матча мы обнимемся, и все будет как прежде, именно такие отношения и нужны. Если ты не умеешь разделять эти два понятия, очень трудно поддерживать отношения в туре», — цитирует Зверева hauteliving.com.

В рейтинге ATP Джокович занимает второе место, Зверев идет на третье строчке. Лидером является российский теннисист Даниил Медведев.

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