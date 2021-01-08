Александр Зверев прекратил сотрудничество с Феррером

Давид Феррер больше не будет работать с немецким теннисистом Александром Зверевым. О расставании Зверев написал на своей странице в Instagram. Испанский тренер работал с седьмой ракеткой мира с июля 2020 года.

«Хочу поблагодарить Давида за проведенные вместе месяцы, за время на корте и вне его, желаю ему всего наилучшего в будущем. Я невероятно уважаю Давида за его игру и работу тренером», — написал Зверев.

Сам Феррер в интервью Punto de Break заявил, что у них со Зверевым нет никакого конфликта, они удачно сотрудничали и расстаются в хороших отношениях.