Зверев пробился в четвертьфинал «мастерса» в Цинциннати
Немец Александр Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Цинцннати — 7:5, 7:6 (8:6).
Матч длился 2 часа 5 минут.
Четвертая ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:5, 7:6 (8:6)
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