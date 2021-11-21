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Александр Зверев о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»

20:50
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире АТР. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4).

«Идеальный матч для меня? Я согласен. В финале против того, кому я проиграл пять раз подряд, мне нужно было сыграть идеально, - сказал Зверев в интервью после матча. -  Сегодня мне это удалось. Я очень счастлив, что победил.

Теперь мы можем отпраздновать победу вместе с братом. По сути мы победили вместе. Я невероятно счастлив. Нет лучшего варианта завершить сезон чем выиграть тут. Это особенный момент, я очень горд».

Зверев выиграл турнир во второй раз в своей карьере.

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Евгений Петров все материалы автора
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