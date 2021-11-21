Александр Зверев о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире АТР. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4).

«Идеальный матч для меня? Я согласен. В финале против того, кому я проиграл пять раз подряд, мне нужно было сыграть идеально, - сказал Зверев в интервью после матча. - Сегодня мне это удалось. Я очень счастлив, что победил.

Теперь мы можем отпраздновать победу вместе с братом. По сути мы победили вместе. Я невероятно счастлив. Нет лучшего варианта завершить сезон чем выиграть тут. Это особенный момент, я очень горд».

Зверев выиграл турнир во второй раз в своей карьере.