Александр Зверев о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»
20:50
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире АТР. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4).
«Идеальный матч для меня? Я согласен. В финале против того, кому я проиграл пять раз подряд, мне нужно было сыграть идеально, - сказал Зверев в интервью после матча. - Сегодня мне это удалось. Я очень счастлив, что победил.
Теперь мы можем отпраздновать победу вместе с братом. По сути мы победили вместе. Я невероятно счастлив. Нет лучшего варианта завершить сезон чем выиграть тут. Это особенный момент, я очень горд».
Зверев выиграл турнир во второй раз в своей карьере.
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