Зверев уступил 84-й ракетке мира Кецмановичу во втором круге турнира в Акапулько

Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев проиграл сербу Миомиру Кецмановичу во втором круге турнира в Акапулько — 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7).

Встреча продлилась 2 часа 37 минут.

Зверев 17 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Кецмановича, занимающего 84-ю строчку в рейтинге ATP, 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 26-летний Кецманович встретится с французом Теренсом Атманом.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)

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