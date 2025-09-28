Зверев сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Пекине

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл француза Корантена Муте во втором круге турнира в Пекине — 7:5, 3:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа 39 минут.

На счету Зверева 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник сделал 3 эйса, допустил 1 «двойную» и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

В следующем круге 28-летний немец сыграет с Даниилом Медведевым.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Корантен Муте (Франция) — 7:5, 3:6, 6:3