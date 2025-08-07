Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

7 августа, 17:10

Зверев — о поражении от Хачанова: «Чувствовал, что я не играл на максимуме»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою игру в полуфинале турнира в Торонто против россиянина Карена Хачанова.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу представителя России.

«Я чувствовал, что не играл на максимуме, в свой лучший теннис. Первый сет был ужасен, так что я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться. У меня был матчбол, поэтому мне обидно проигрывать. Но как есть. Идем дальше, я поеду в Цинциннати и буду стараться изо всех сил. У меня будет новый шанс», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Карен Хачанов.Хачанов — в финале «мастерса» в Торонто. После победы Карена заговорили о возвращении россиянам флага

Хачанов в финале «мастерса» в Торонто сыграет против американца Бена Шелтона, который на стадии полуфинала одержал победу над соотечественником Тэйлором Фритцем (6:4, 6:3). Решающая игра состоится в ночь с 7 на 8 августа, в 2.30 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбоко — после победы над Рыбакиной: «Я рада, что сохранила самообладание»

Хачанов считает затянутым двухнедельный «мастерс» в Торонто

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости