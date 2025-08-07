Зверев — о поражении от Хачанова: «Чувствовал, что я не играл на максимуме»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою игру в полуфинале турнира в Торонто против россиянина Карена Хачанова.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу представителя России.

«Я чувствовал, что не играл на максимуме, в свой лучший теннис. Первый сет был ужасен, так что я дал ему преимущество на старте, а он слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться. У меня был матчбол, поэтому мне обидно проигрывать. Но как есть. Идем дальше, я поеду в Цинциннати и буду стараться изо всех сил. У меня будет новый шанс», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Хачанов в финале «мастерса» в Торонто сыграет против американца Бена Шелтона, который на стадии полуфинала одержал победу над соотечественником Тэйлором Фритцем (6:4, 6:3). Решающая игра состоится в ночь с 7 на 8 августа, в 2.30 по московскому времени.