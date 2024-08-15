Зверев о Хачанове: «У нас похожий теннис. Счастлив, что был сегодня сильнее»

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:3. 6:2) во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

«У нас очень похожий теннис. Мы оба высокие и хорошо играем на задней линии. В наших противостояниях многое решает форма, в которой мы подошли к матчу. Я счастлив, что был сегодня сильнее, я одержал хорошую победу», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

В третьем круге Зверев сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.