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Сегодня, 22:45

Зверев о Хачанове: «У нас похожий теннис. Счастлив, что был сегодня сильнее»

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:3. 6:2) во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

«У нас очень похожий теннис. Мы оба высокие и хорошо играем на задней линии. В наших противостояниях многое решает форма, в которой мы подошли к матчу. Я счастлив, что был сегодня сильнее, я одержал хорошую победу», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

В третьем круге Зверев сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карен Хачанов
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