Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:15

Александр Зверев — Каспер Рууд: смотреть матч Итогового турнира ATP

Александр Зверев сыграет с Каспером Руудом в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Александр Зверев и Каспер Рууд сыграют в групповом раунде Итогового турнира ATP в среду, 13 ноября. Матч в Турине (Италия) начнется около 21:30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Зверев — Рууд с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Зверев — 2-я ракетка мира, 25-летний Рууд занимает 7-е место в мировом рейтинге.

Норвежец Рууд и немец Зверев играют в группе Джона Ньюкомба с россиянином Андреем Рублевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Рууд в стартовом матче на ATP Finals 2024 победил Алькараса, а Зверев — Рублева.

Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд
Читайте также
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
За что Амарала уволили из «Спартака»
Губерниев отреагировал на интервью Дзюбы
Черчесов пошутил в ответ на ошибку журналиста в своем отчестве
МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас — о победе над Рублевым: «Мог бы сыграть лучше, но испытываю проблемы со здоровьем»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости