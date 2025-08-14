Зверев на отказе Хачанова вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Во втором сете против немца Александра Зверева при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения игры. Первый сет выиграл немец — 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. 29-летний россиянин подал 1 раз навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 1 из 1 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

Следующим соперником Зверева будет победитель матча Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока