14 августа, 05:33

Зверев на отказе Хачанова вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Во втором сете против немца Александра Зверева при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения игры. Первый сет выиграл немец — 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. 29-летний россиянин подал 1 раз навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 1 из 1 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

Следующим соперником Зверева будет победитель матча Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия).

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
