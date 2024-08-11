Зверев победил Руне и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Монреале

Немец Александр Зверев победил датчанина Хольгера Руне в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монреале — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 44 минуты.

4-я ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде и сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который пробился в следующий этап после снятия норвежца Каспера Рууда.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 7:6 (7:5)