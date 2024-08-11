Зверев победил Руне и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Монреале
Немец Александр Зверев победил датчанина Хольгера Руне в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монреале — 6:3, 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 44 минуты.
4-я ракетка мира вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде и сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который пробился в следующий этап после снятия норвежца Каспера Рууда.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 7:6 (7:5)
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