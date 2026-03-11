11 марта, 00:46

Зверев обыграл Тиафо в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 30 минут. 28-летний немец подал 14 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Следующим соперником Зверева по четвертьфиналу будет француз Артюр Фис.

Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 21) — 6:3, 6:4

Источник: Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Читайте также
Сперцян забил свой пятидесятый гол в РПЛ, Игнатов наказал «быков», ВАР вновь поставил спорный пенальти. Что случилось в матче «Сочи» - «Краснодар»
Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня
Горнолыжница Ворончихина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026
Reuters сообщило об отказе США на прекращение огня и переговоры с Ираном
Этапы «Формулы-1» на Ближнем Востоке отменили из-за ситуации в регионе
Нацбанк Украины за неделю продал более $1 млрд для сдерживания падения гривны
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
