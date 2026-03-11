Зверев обыграл Тиафо в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 30 минут. 28-летний немец подал 14 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Следующим соперником Зверева по четвертьфиналу будет француз Артюр Фис.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 21) — 6:3, 6:4