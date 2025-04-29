Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
2-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в четвертом круге турнира в Мадриде — 5:7, 3:6.
Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту.
Черундоло вышел в четвертьфинал «мастерса» и сыграет против чеха Якуба Меншика.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Александр Зверев (Германия, 1) — 7:5, 6:3
