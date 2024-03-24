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24 марта, 03:44

Зверев обыграл Оже-Альяссима во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).

Во втором круге спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:2, 6:4.

В третьем круге соперником Зверева станет победитель матча Дэниэел Эванс (Великобритания) — Кристофер Юбэнкс (США, 31).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Феликс Оже-Альяссим
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