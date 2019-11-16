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Александр Зверев: «Это был невероятный сезон для Медведева»

02:14

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над Даниилом Медведевым на итоговом турнире ATP отметил уровень соперника. Также он добавил, что ему самому нужно продолжать учиться.

15&nbsp;ноября. Лондон. Александр Зверев после победы над Даниилом Медведевым.Медведев покинет Лондон с 0:3

— O2 — самая особенная арена для меня. Здесь я играю в свой лучший теннис, — цитирует пресс-служба ATP Зверева. — Мы здесь играем при такой атмосфере, какой нет нигде в мире. Это особенно для нас.

Я все еще должен улучшаться. Сейчас в полуфинале, но легче не стало. Я собираюсь сыграть в свой лучший теннис, чтобы получить шанс. Даниилу было нечего терять. Для меня это была безоговорочная ситуация. Это был невероятный сезон для Медведева, и я думаю, что он будет очень опасным и в следующем году.

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